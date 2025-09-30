Lazio, il grido di Zaccagni: «Abbiamo accumulato rabbia e delusione che abbiamo trasformato in energia»

Il capitano Zaccagni firma il 3-0 a Marassi e lancia un messaggio di riscatto dopo le difficoltà iniziali di stagione

La Lazio rialza la testa e lo fa nel modo migliore: con una vittoria netta e convincente. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova, i biancocelesti hanno superato la Sampdoria con un secco 3-0, conquistando tre punti fondamentali per rilanciare la propria stagione dopo un avvio complicato e la dolorosa sconfitta nel derby contro la Roma.

Una vittoria che ridà fiducia a Sarri e alla squadra

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio dal 2021 e noto per il suo calcio offensivo e organizzato, può finalmente sorridere. Dopo aver raccolto appena tre punti nelle prime quattro giornate di campionato, la sua squadra ha mostrato segnali di crescita e compattezza. Il successo di Marassi rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per l’ambiente biancoceleste, che aveva bisogno di una risposta forte sul campo.

I protagonisti del match

La partita si è sbloccata con il primo gol, seguito dal raddoppio che ha indirizzato la sfida. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995 e capitano della Lazio, autore del 3-0 finale. Zaccagni, arrivato a Roma nel 2021 dall’Hellas Verona, si è confermato uomo chiave non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la leadership mostrata nei momenti più delicati.

Le parole del capitano

Subito dopo la gara, Zaccagni ha voluto mandare un messaggio chiaro ai tifosi attraverso i social. Le sue parole sono state una vera dichiarazione d’intenti: “Sono state settimane difficili, abbiamo accumulato tanta rabbia e delusione che abbiamo trasformato in energia. PER VOI, PER NOI, INSIEME!”. Un grido di unità che testimonia la volontà del gruppo di reagire e di puntare in alto.

Obiettivi e prospettive

La Lazio, che punta a tornare stabilmente in zona Champions League, sa di non poter più permettersi passi falsi. La vittoria contro il Genoa non è solo un risultato positivo, ma anche un segnale di ripartenza. Con giocatori di qualità come Zaccagni, leader dello spogliatoio, e con la guida esperta di Sarri, i biancocelesti hanno tutte le carte in regola per risalire la classifica e tornare protagonisti in Serie A.