Lazio, Zaccagni nel mirino: il capitano biancoceleste è il giocatore più tartassato della Serie A. I numeri

Lazio, Zaccagni trascinatore e bersaglio: nove ammonizioni provocate, un primato europeo che sorprende. I numeri

Zaccagni vive una condizione particolare: soprannominato “arciere”, si ritrova spesso a essere il vero bersaglio in campo. Contro il Lecce si prepara a ricevere nuovamente quel trattamento duro che ormai è diventato la sua quotidianità. I numeri parlano chiaro: è il giocatore più colpito della Serie A, e il Corriere dello Sport sottolinea come sia il capitano biancoceleste a subire più falli di tutti, trasformandosi così nell’uomo che gli avversari devono fermare a ogni costo.

Le statistiche impressionano: con i falli subiti ha provocato ben nove ammonizioni, un record assoluto nei principali campionati europei. Nessuno costringe gli avversari a spendere così tanti cartellini per contenerlo. Nell’ultima sfida contro l’Inter, tre giocatori nerazzurri sono stati ammoniti proprio per interventi su di lui. Prima della pausa, solo Febas dell’Elche aveva subito più falli del numero 10 laziale, a conferma di quanto ogni sua presenza in campo obblighi gli avversari a raddoppiare e intervenire con durezza.

Eppure Zaccagni ha trasformato questa pressione in energia. Nonostante i colpi, ha già segnato tre reti, risultando insieme a Cancellieri il miglior marcatore della Lazio. Ogni suo gol ha coinciso con una vittoria, dimostrando quanto sia decisivo nei momenti chiave. Ora, contro il Lecce, serviranno tutte le sue qualità: velocità, dribbling e soprattutto la capacità di mantenere lucidità sotto assedio. Sarri si affida alla sua leadership e il pubblico attende un’altra scintilla, sperando che il “bersaglio” si trasformi ancora una volta nell’arma vincente.

