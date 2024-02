Lazio, Zaccagni ci sarà contro la Fiorentina? le ultime da Formello in vista del Franchi

Lazio, a pochi giorni dalla trasferta contro la Fiorentina la squadra ha ripreso subito ad allenarsi agli ordini di Sarri

Neanche il tempo di metabolizzare la vittoria di ieri con il Torino, che la Lazio quest’oggi ha ripreso subito ad allenarsi a Formello in vista di un altra sfida delicata con la Fiorentina di lunedì sera. La squadra questo pomeriggio ha svolto lo scarico per smaltire le fatiche nervose e fisiche della gara con i granata, e da domani preparerà nel dettaglio il match contro la squadra di Italiano.

Per quanto riguarda i recuperi, Sarri può sorridere visto che per la partita di lunedì potrà contare su Zaccagni fermo da da più di un mese a causa della distorsione all’alluce: può rientrare tra i convocati, non in lizza per la maglia da titolare. Oltre l’ex Verona il comandante spera di recuperare Vecino, mentre per quanto riguarda Gila che è squalificato, lo spagnolo sarà sostituito da Casale che al momento è in vantaggio su Patric. Da monitorare Hysaj e Mandas.