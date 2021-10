Lazio, Zaccagni cerca la fiducia di Sarri

Lazio, l’attaccante ex Verona è pronto a tornare a disposizione del mister toscano dopo l’infortunio muscolare

Mattia Zaccagni è pronto a costruire il suo futuro alla Lazio. Da inizio stagione ha giocato solo 50 minuti con la sua nuova maglia per via dell’infortunio muscolare che lo ha messo subito fuori gioco.

L’attaccante ex Hellas Verona ha le caratteristiche per far bene con Sarri: esplosività, estro, velocità e capacità di tiro sono solo alcune delle sue caratteristiche migliori.