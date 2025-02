Lazio, Zaccagni aggiorna il dato degli assist dopo quello di ieri per il gol di Dia: i numeri del capitano

Lazio, il capitano biancoceleste aggiorna il suo dato relativo agli assist dopo quello eseguito ieri sera contro il Napoli: i dettagli

La partita di ieri sera contro il Napoli, non permette alla Lazio di proseguire a pieno la corsa verso la zona Champions vista la mancata vittoria, ma consente ai biancocelesti di avere la consapevolezza di tenere testa alle big. Uno dei protagonisti della sfida di ieri è stato il capitano Zaccagni, il quale non solo ha realizzato l’assist per la rete di Dia ma gli è stato soffiato sotto al naso il gol del possibile 3-2 per offside. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il capitano con l’assist di ieri sera aggiorna il dato degli assist che sale quindi a quota 6