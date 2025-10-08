Lazio, chi sarà il vice-Zaccagni? Ecco tutte le alternative di Sarri

Lazio, Pedro, Noslin e Isaksen si giocano la fascia sinistra dopo l’infortunio dell’esterno biancoceleste Zaccagni

L’infortunio di Zaccagni – fermo circa venti giorni per una lesione di primo grado all’adduttore – apre un varco importante tra gli esterni della Lazio. Contro Atalanta e, con ogni probabilità, anche contro la Juventus, il posto a sinistra sarà in palio. Non per Cancellieri, ormai punto fermo a destra, ma per Pedro, Noslin e Isaksen, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Il danese resta il più indietro: la mononucleosi estiva lo ha costretto a saltare tutta la preparazione e, sebbene sia in ripresa e convocato in Nazionale, il rientro tardivo a Formello rischia di penalizzarlo. Inoltre, Sarri lo considera principalmente un’alternativa sulla corsia destra, già occupata da un Cancellieri in grande forma.

Così, le quotazioni salgono per Pedro e Noslin. Lo spagnolo ha avuto la chance da titolare contro il Torino (67 minuti), senza però brillare. L’olandese, invece, subentrato nel finale, si è procurato il rigore che ha regalato il pareggio. La decisione sul “vice-Zac” arriverà in settimana, con un ballottaggio che si preannuncia serrato. Chi può essere il sostituto di Zaccagni in casa Lazio?