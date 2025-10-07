Lazio, chi giocherà al posto di Zaccagni? Il tecnico biancoceleste pronto a sorprendere tutti

Lazio, chi ci sarà al posto di Zaccagni? Il tecnico biancoceleste pronto all’effetto wow, prendi corpo quell’ipotesi

La pausa per le Nazionali offre a Maurizio Sarri l’occasione di tirare il fiato e riflettere con calma sul cammino della Lazio. Il tecnico biancoceleste è chiamato a sciogliere nodi tattici importanti: continuare con il 4-2-3-1, modulo che ha garantito equilibrio nelle ultime uscite, oppure tornare al più collaudato 4-3-3? Una scelta non banale, resa ancora più complessa dalle numerose assenze per infortunio che costringono l’allenatore a studiare soluzioni alternative per rilanciare la squadra.

Tra gli stop, quello che rischia di pesare maggiormente è l’assenza di Mattia Zaccagni, destinato a saltare le sfide di cartello contro Atalanta e Juventus. Al suo posto, contro il Torino, ha agito Pedro, ma Sarri può contare anche sul recupero di Isaksen e sulla crescita di Noslin, che ha guadagnato un rigore prezioso nell’ultima gara e reclama maggiore spazio. Le opzioni non mancano, ma la scelta del tecnico sarà decisiva per non compromettere il percorso della Lazio in una fase cruciale della stagione.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra le ipotesi al vaglio c’è anche una mossa a sorpresa: avanzare Nuno Tavares, fin qui impiegato esclusivamente come terzino, in un ruolo più offensivo, con Pellegrini pronto a coprire la fascia alle sue spalle. Una soluzione che valorizzerebbe la naturale propensione offensiva del portoghese, liberandolo da compiti difensivi e permettendogli di sfruttare la sua corsa in profondità. Un’idea audace, che potrebbe mischiare le carte e sorprendere gli avversari, restituendo alla Lazio imprevedibilità e nuove soluzioni in attacco.