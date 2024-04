Lazio Women, l’Under 15 batte il Napoli e vola al secondo posto. I risultati del settore giovanile femminile nel weekend

Attraverso i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del settore giovanile femminile di questo weekend.

I RISULTATI– «Due risultati positivi per le squadre femminili del Settore Giovanile biancoceleste: trionfa l’Under 15, solo un pari per la 17.

Prima giornata della Fase Interregionale Femminile Under 17. Le aquile classe 2007 guidate dal tecnico Tiziano Mattioli pareggiano il derby contro la Roma Calcio Femminile per 2 a 2.

La sfida del ‘Green Club’ vede passare in vantaggio le giallorosse grazie alla rete di Gallo. Nella ripresa la Lazio Women spinge il piede sull’acceleratore ed acciuffa il pari al 18’ con il gol di Mancini. Le biancocelesti continuano a creare azioni, ma riescono a siglare il raddoppio solo al 34’, questa volta è Forte a mettere la firma sul match. Quando la sfida sembra ormai terminata arriva la beffa, all’ultimo secondo la Roma Calcio Femminile ristabilisce gli equilibri grazie a Calabrese per il 2-2 finale. Le due squadre dividono la posta in palio e mettono il primo punto in classifica.

Inizia il salita il percorso delle ragazze di mister Mattioli. L’Under 17 della Lazio Women torna in campo domenica nella sfida di Cosenza.

Penultima giornata del girone d’andata della Fase Interregionale Femminile Under 15. Le ragazze biancocelesti di Francesco Stella si aggiudicano lo scontro diretto contro il Napoli per 2 a ed inanellano così la quinta vittoria consecutiva.

Sono le partenopee a passare in vantaggio dopo appena 5 minuti dall’inizio della sfida. La Lazio Women è costretta ad inseguire, ma le aquile classe 2009 tirano fuori gli artigli. Prima di far rientro negli spogliatoi, le capitoline ristabiliscono gli equilibri con la rete della solita Laudiero. Il secondo tempo del match è combattuto, entrambe le squadre cercano il guizzo vincente sotto porta, ma sono le biancocelesti ad avere la meglio, è Livignani a spedire la sfera in fondo al sacco per il 2 a 1 finale.

L’Under 15 di mister Stella si aggiudica lo scontro diretto e si prende il secondo posto della classifica superando proprio le pari età del Napoli Femminile, portandosi a -3 dal primo posto occupato dalla Roma.

Il prossimo appuntamento con le biancocelesti è fissato per domenica, Lazio Women impegnata nella trasferta di Pescara, sfida valida per l’ultima giornata del girone d’andata».