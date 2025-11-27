 Lazio Women, Grassadonia fermato ancora: ecco la ragione della squalifica
Lazio Women, Grassadonia fermato ancora: ecco la ragione della squalifica

Lazio Women, Grassadonia fermato ancora: ecco la ragione della squalifica

Grassadonia
Lazio Women, stop prolungato per Grassadonia: spiegato il motivo della squalifica del tecnico delle biancocelesti

La Lazio Women approfitta della pausa per le Nazionali per lavorare a Formello in vista della prossima sfida di campionato. Il tecnico biancoceleste ha a disposizione un gruppo ridotto, complice le convocazioni delle giocatrici da parte dei vari ct, ma potrà comunque dedicare tempo prezioso alla preparazione tattica.

Al rientro dalla sosta, le biancocelesti affronteranno il Sassuolo in trasferta lunedì 8 dicembre alle 12:30. In panchina non ci sarà Gianluca Grassadonia, squalificato per due giornate dal giudice sportivo: dopo aver saltato la gara contro l’Inter, il tecnico non potrà guidare la squadra neppure contro le neroverdi.

GIUDICE SPORTIVOPer avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 44/DAF del 18.11.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S, si posizionava sulla terrazza della tribuna d’onore, quasi al centro tra le due panchine, e dava disposizioni tecniche e tattiche alle calciatrici della sua squadra per quasi tutta la gara. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

