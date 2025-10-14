 Serie A Femminile, Lazio Women a punteggio pieno: due biancocelesti nella Top 11 del secondo turno
Connect with us

Lazio Women News

Serie A Femminile, Lazio Women a punteggio pieno: due biancocelesti nella Top 11 del secondo turno

Lazio Women News

Lazio Women Juventus: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming

Lazio Women News

Serie A Women, la classifica della Lazio dopo due giornate

Hanno Detto Lazio Women

Lazio Women, parla Castiello: «Penso che non sia stata una prestazione ottima, però l’importante erano i 3 punti. Sulla Juve...»

Lazio Women News

Lazio Women, vittoria importante contro il Genoa. Un 2-1 pieno di soddisfazioni

Lazio Women

Serie A Femminile, Lazio Women a punteggio pieno: due biancocelesti nella Top 11 del secondo turno

Lazio news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Lazio Women
Lazio Women

Serie A Femminile, partenza perfetta per la Lazio Women: due giocatrici inserite nella Top 11 del secondo turno

La Lazio Women continua a sorridere in avvio di campionato. Dopo il successo esterno contro il Como, la squadra biancoceleste ha centrato la seconda vittoria consecutiva superando in casa il Genoa con le reti di Simonetti e Goldoni. Un avvio perfetto che conferma le ambizioni della formazione capitolina.

Due laziali nella formazione ideale della settimana

La Lega Serie A Femminile ha pubblicato la Top 11 del secondo turno, premiando le migliori interpreti del weekend. Tra loro spiccano due protagoniste della Lazio:

  • D’Auria: si è distinta per intensità e solidità, risultando la calciatrice con più duelli aerei ingaggiati (7, di cui 5 vinti). Inoltre, è stata la migliore tra le compagne per numero di tocchi (91) e passaggi riusciti (68), confermandosi punto di riferimento nella costruzione del gioco.
  • Le Bihan: autentica trascinatrice in fase offensiva, è stata la giocatrice che ha creato più occasioni in questo turno di campionato (7), compreso l’assist decisivo per il gol di Goldoni. Ha partecipato complessivamente a 10 azioni da tiro, sommando alle chance create anche tre conclusioni personali.

Un segnale di forza

L’inserimento di due biancocelesti nella formazione ideale della settimana certifica l’ottimo momento della Lazio Women, capace di unire solidità difensiva e brillantezza offensiva. Un avvio che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione e che conferma la squadra tra le protagoniste di questo campionato.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.