Serie A Femminile, Lazio Women a punteggio pieno: due biancocelesti nella Top 11 del secondo turno

Serie A Femminile, partenza perfetta per la Lazio Women: due giocatrici inserite nella Top 11 del secondo turno
La Lazio Women continua a sorridere in avvio di campionato. Dopo il successo esterno contro il Como, la squadra biancoceleste ha centrato la seconda vittoria consecutiva superando in casa il Genoa con le reti di Simonetti e Goldoni. Un avvio perfetto che conferma le ambizioni della formazione capitolina.
Due laziali nella formazione ideale della settimana
La Lega Serie A Femminile ha pubblicato la Top 11 del secondo turno, premiando le migliori interpreti del weekend. Tra loro spiccano due protagoniste della Lazio:
- D’Auria: si è distinta per intensità e solidità, risultando la calciatrice con più duelli aerei ingaggiati (7, di cui 5 vinti). Inoltre, è stata la migliore tra le compagne per numero di tocchi (91) e passaggi riusciti (68), confermandosi punto di riferimento nella costruzione del gioco.
- Le Bihan: autentica trascinatrice in fase offensiva, è stata la giocatrice che ha creato più occasioni in questo turno di campionato (7), compreso l’assist decisivo per il gol di Goldoni. Ha partecipato complessivamente a 10 azioni da tiro, sommando alle chance create anche tre conclusioni personali.
Un segnale di forza
L’inserimento di due biancocelesti nella formazione ideale della settimana certifica l’ottimo momento della Lazio Women, capace di unire solidità difensiva e brillantezza offensiva. Un avvio che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione e che conferma la squadra tra le protagoniste di questo campionato.