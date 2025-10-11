 Lazio Women Juventus: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming
Lazio Women

Lazio Women Juventus: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming

1 ora ago

Lazio Women
Lazio Women

Lazio Women Juventus: ecco dove seguire la partite delle biancocelesti. Tutte le info sulla diretta tv e streaming

La Lazio Women prosegue la sua marcia in campionato e supera anche il Genoa, centrando la seconda vittoria consecutiva. Un successo che vale tre punti fondamentali e permette alle biancocelesti di presentarsi al prossimo appuntamento contro la Juventus a punteggio pieno.

Verso la sfida con la Juve

Il big match, valido per la terza giornata di campionato, è in programma domenica 19 al campo Fersini. Fischio d’inizio fissato per le 15:30, con grande attesa per una sfida che potrebbe già dire molto sulle ambizioni stagionali della squadra.

Dove seguire la partita

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport e in streaming su Dazn. Sarà inoltre possibile seguirlo live e on demand tramite Rai Play e Dazn, accessibili da Smart TV, PC, smartphone, tablet o console.

