Lazio Women, finalmente un sorriso per le ragazze di Grassadonia: Piemonte manda ko il Sassuolo. Il resoconto del match

Lazio Women, ripartenza vincente: successo prezioso a Sassuolo. Una vittoria molto importante per le ragazze allenate da Grassadonia

La Lazio Women ha ripreso il cammino in Serie A Femminile nel migliore dei modi. Dopo la sosta e le sconfitte consecutive contro Roma e Inter, le biancocelesti sono tornate a vincere, portando a casa un successo importante sul campo difficile del Sassuolo. Una prova di carattere che dimostra la capacità della squadra di reagire e ritrovare fiducia.

Nonostante l’assenza dell’allenatrice Grassadonia, squalificata, la Lazio Women ha saputo gestire la gara con determinazione. Le ragazze hanno mostrato equilibrio tra difesa e attacco, riuscendo a controllare la partita anche nei momenti più difficili. Il risultato finale di 1-2 premia la squadra capitolina, ma racconta anche la resilienza delle neroverdi, che al 71° minuto hanno trovato il gol di Doms tentando di riaprire il match.

Protagonista assoluta della serata è stata Martina Piemonte, autentica trascinatrice della Lazio Women. L’attaccante ha realizzato una doppietta decisiva, neutralizzando di fatto il tentativo di rimonta del Sassuolo. La sua prestazione non solo ha garantito i tre punti, ma ha anche dimostrato quanto il talento e l’esperienza di Piemonte siano fondamentali per le biancocelesti, soprattutto nelle gare in trasferta contro squadre complicate.

Il successo contro il Sassuolo rappresenta un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente. Dopo due battute d’arresto, la Lazio Women riesce a ritrovare entusiasmo e ottimismo, elementi essenziali per affrontare il prosieguo del campionato. La squadra dimostra di poter competere con continuità, consolidando la propria posizione in classifica e dando segnali positivi anche in vista delle prossime partite.

Attualmente, la Lazio Women occupa l’ottavo posto con 12 punti, a pari merito con l’Inter, che però mantiene il vantaggio nello scontro diretto. La vetta, guidata dalla Roma, rimane distante sette punti, ma la squadra capitolina può continuare a sognare se manterrà questo rendimento e la capacità di recupero mentale e fisica mostrata a Sassuolo.

Il prossimo impegno vedrà la Lazio Women tornare in casa per affrontare il Parma, una partita che rappresenta un’occasione importante per consolidare il momento positivo e avvicinarsi ulteriormente alle zone alte della classifica. La vittoria di Sassuolo conferma che la squadra di Grassadonia ha le qualità e la determinazione per dire la sua in questa Serie A Femminile, facendo ben sperare tifosi e addetti ai lavori per il prosieguo della stagione.