Lazio Women, quattro calciatrici nell’undici ideale dell’8ª giornata di Serie A Femminile: la squadra domina la Top 11 FIGC-Opta

La penultima giornata della seconda fase della Serie A Femminile sorride alla Lazio: la Divisione Calcio Femminile della FIGC, in collaborazione con OptaPaolo, ha svelato l’undici ideale dell’8ª giornata e il club biancoceleste è la squadra più rappresentata. Sono ben quattro le giocatrici inserite nella formazione top del turno: Mancuso in difesa, Le Bihan e Oliviero a centrocampo, Piemonte in attacco. Un riconoscimento prestigioso che riflette l’ottimo momento della squadra.

A seguire, la Fiorentina piazza tre nomi (Finkerstrand, Boquete, Severini), mentre Milan e Como Women chiudono con due rappresentanti a testa. Il poker biancoceleste testimonia l’impatto e la qualità delle ragazze di Grassadonia, protagoniste assolute nel finale di stagione. Un segnale forte anche in vista dei prossimi impegni.