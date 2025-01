Lazio Women, il mese di gennaio è fondamentale per rialzare la testa: il programma

Lazio Women, le ragazze di Gianluca Grassadonia affronteranno partite importanti nel corso del mese di gennaio. Ecco il programma

La stagione della Lazio Women non è iniziata nel migliore dei modi e la squadra di Grassadonia vuole sfruttare le prossime partite per risalire la classifica della Serie A Femminile.

Si ripartirà l’11 gennaio, quando le biancocelesti affronteranno il Sassuolo in trasferta. Il 18, invece, sempre in trasferta ci sarà il Napoli, per poi concludere il 25 in casa con la Fiorentina. Nel mezzo, il 15 gennaio ed il 30, ci sarà la doppia sfida contro la Juve nei quarti di finale della Coppa Italia.