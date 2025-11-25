Lazio Women Primavera da sogno! Le ragazze di mister Pasquali vincono con un netto 8-0. Il racconto

Lazio Women Primavera al top! Le ragazze guidate da mister Pasquali trionfano con un 8-0. Tutti i dettagli nel racconto

Si è chiusa la sesta giornata del campionato Primavera 2 femminile e le aquile di Alessandro Pasquali continuano a spiccare il volo. La Lazio Women centra il quinto risultato utile consecutivo — frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e un turno di riposo — e consolida il secondo posto in classifica.

NOTA CLUB – Nell`ultimo turno, le biancocelesti si aggiudicano la sfida casalinga contro la Ternana Women con un nettissimo 8 a 0. Un match a senso unico, le aquile passano in vantaggio dopo 20 minuti con Ghera, prima rete stagionale per la centrocampista capitolina. Il raddoppio passa dai piedi della solita Mancini, mentre prima di far rientro negli spogliatoi, Livignani sigla la sua doppietta personale per il parziale a fine primo tempo di 4-0. Nella ripresa, la storia non cambia, dopo 8 giri sul cronometro Mancini trova un`altra volta la via del gol e continuare a guidare la classifica delle marcatrici biancocelesti. Al 22` anche Livignani spedisce la sfera in fondo al sacco, concretizzando così la sua tripletta personale. Prima del fischio finale, mettono la firma sul match anche Taipi, prima rete con l’aquila sul petto per la centrocampista arrivata dal Genoa, e Moretti. Al `Green Club` la sfida tra Lazio Women e Ternana Women si conclude 8 a 0, una vittoria mai messa in discussione dalle rossoverdi.

Nel prossimo turno, le ragazze di mister Pasquali fanno visita al Napoli. Nell`ultimo turno del girone d`andata, è big match d`alta quota tra le campane prime e la Lazio Women seconda della classe.

Il tabellino:

PRIMAVERA FEMMINILE 2 (6^ Giornata):

LAZIO WOMEN-TERNANA WOMEN 8-0

Marcatrici: 20’pt Ghera (LW), 25’pt, 8’st Mancini (LW), 37’pt, 39’pt, 22’st Livignani (LW), 37’st Taipi (LW), 41’st Moretti (LW)

LAZIO WOMEN: Gregori (GK) (22’st Pellis GK), Fiorini, Salomone (15’st Ambrosino), Sambucci (1’st Sabbatino), Di Girolamo, Cerica, Forte (1’st Moretti D.), Ghera, Mancini (15’st Taipi), Laudiero, Livignani

A disp.: Fontana, De Santis, Bertin, Rosati

All.: Pasquali

TERNANA WOMEN: Aidonis (GK), Fosso (25’st Anselmi), Bianconi, Santarelli, Cecchini, Saccaccini, Fabiani (1’st Moretti G.), Ruffini (1’st Proietti S.), Perugini, Lapucci (25’st Perla), Casteliani (37’st Proietti C.)

A disp.: Oriolesi (GK), Di Calisto, Tei

All.: Schiavi

