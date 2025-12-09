Lazio Women Primavera, termina in parità il big match contro il Napoli: ecco come è andata la sfida

Lazio Women
Lazio Women Primavera, la sfida al vertice contro il Napoli termina in parità: ecco come è andata la partita
Napoli e Lazio non si fanno male: il big match della settima giornata di Primavera 2 Femminile termina in parità, confermando le due squadre al vertice. Il racconto della sfida:
NOTA CLUB – Il girone d’andata del campionato Primavera 2 Femminile, si conclude con lo scontro al vertice tra il Napoli Women, primo della classe e la Lazio Women, seconda. Il big match della settima giornata termina in parità, lasciando la classifica invariata.
Una partita combattuta colpo su colpo fin dai primi minuti, le biancocelesti di Alessandro Pasquali partono con la quinta ingranata e passano in vantaggio al 32′ grazie alla rete della solita Sofia Mancini che si conferma capocannoniere della squadra capitolina. Nonostante le varie occasioni sia da una parte che dall’altra, la prima frazione di gioco si conclude con la Lazio Women avanti di un gol. Nella ripresa, pronti, via e le padrone di casa di mister Ferrullo acciuffano il pari grazie alla rete di Rauccio. La sfida prosegue su ritmi elevati, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo vincente sotto porta. Al triplice fischio, il big match tra Napoli Women-Lazio Women termina 1 a 1.
La squadra partenopea si conferma in vetta alla classifica, mentre le biancocelesti rimangono al secondo posto, dietro di quattro lunghezze. Le ragazze di mister Pasquali tornano protagoniste nel prossimo weekend, per la sfida contro le pari età del Trastevere, match valido per la prima giornata del girone di ritorno.
Il tabellino:
PRIMAVERA FEMMINILE 2 (7^ Giornata):
NAPOLI WOMEN-LAZIO WOMEN 1-1
Marcatrici: 32’pt Mancini (LW), 1’st Rauccio (NW)
NAPOLI WOMEN: Capasso (GK), Rauccio, Borriello, Sica (32’st Calabro), D’Angelo A., Di Vaio, Sgammato, Gravante, Giaquinto (1’st Caruso), D’Angelo O., Russo
A disp.: Manzo (GK), Musella, De Martino, Calcagno, Ferrillo, Coticelli, Giugliano
All.: Ferrullo
LAZIO WOMEN: Gregori (GK), Salomone, Fiorini, Sabbatino (35’pt Taipi), Di Girolamo, Fontana (29’st Bertin), Forte, Ghera, Mancini, Laudiero (29’st Cerica), Livignani
A disp.: Pellis (GK), Ambrosino, Moretti, Sambucci, Rosati, De Santis
All.: Pasquali
