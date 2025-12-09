 Lazio Women Primavera, termina in parità il big match contro il Napoli: ecco come è andata la sfida
Connect with us

Lazio Women Settore giovanile

Lazio Women Primavera, termina in parità il big match contro il Napoli: ecco come è andata la sfida

Lazio Women News

Serie A Women, biglietti Lazio Parma: al via la vendita dei tagliandi! Tutte le informazioni per assistere al match della nona giornata di campionato

Lazio Women

Lazio Women, finalmente un sorriso per le ragazze di Grassadonia: Piemonte manda ko il Sassuolo. Il resoconto del match

Lazio Women News

Lazio Women, Grassadonia fermato ancora: ecco la ragione della squalifica

Lazio Women News Settore giovanile

Lazio Women Primavera da sogno! Le ragazze di mister Pasquali vincono con un netto 8-0. Il racconto

Lazio Women

Lazio Women Primavera, termina in parità il big match contro il Napoli: ecco come è andata la sfida

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Juventus-Sampdoria serie A
Torino 20/09/2020 - campionato di calcio serie A / Juventus-Sampdoria / foto Image Sport nella foto: pallone Nike

Lazio Women Primavera, la sfida al vertice contro il Napoli termina in parità: ecco come è andata la partita

Napoli e Lazio non si fanno male: il big match della settima giornata di Primavera 2 Femminile termina in parità, confermando le due squadre al vertice. Il racconto della sfida:

NOTA CLUB – Il girone d’andata del campionato Primavera 2 Femminile, si conclude con lo scontro al vertice tra il Napoli Women, primo della classe e la Lazio Women, seconda. Il big match della settima giornata termina in parità, lasciando la classifica invariata. 

Una partita combattuta colpo su colpo fin dai primi minuti, le biancocelesti di Alessandro Pasquali partono con la quinta ingranata e passano in vantaggio al 32′ grazie alla rete della solita Sofia Mancini che si conferma capocannoniere della squadra capitolina. Nonostante le varie occasioni sia da una parte che dall’altra, la prima frazione di gioco si conclude con la Lazio Women avanti di un gol. Nella ripresa, pronti, via e le padrone di casa di mister Ferrullo acciuffano il pari grazie alla rete di Rauccio. La sfida prosegue su ritmi elevati, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo vincente sotto porta. Al triplice fischio, il big match tra Napoli Women-Lazio Women termina 1 a 1. 

La squadra partenopea si conferma in vetta alla classifica, mentre le biancocelesti rimangono al secondo posto, dietro di quattro lunghezze. Le ragazze di mister Pasquali tornano protagoniste nel prossimo weekend, per la sfida contro le pari età del Trastevere, match valido per la prima giornata del girone di ritorno. 

Il tabellino: 

PRIMAVERA FEMMINILE 2 (7^ Giornata):

NAPOLI WOMEN-LAZIO WOMEN 1-1

Marcatrici: 32’pt Mancini (LW), 1’st Rauccio (NW)

NAPOLI WOMEN: Capasso (GK), Rauccio, Borriello, Sica (32’st Calabro), D’Angelo A., Di Vaio, Sgammato, Gravante, Giaquinto (1’st Caruso), D’Angelo O., Russo

 A disp.: Manzo (GK), Musella, De Martino, Calcagno, Ferrillo, Coticelli, Giugliano

All.: Ferrullo

LAZIO WOMEN: Gregori (GK), Salomone, Fiorini, Sabbatino (35’pt Taipi), Di Girolamo, Fontana (29’st Bertin), Forte, Ghera, Mancini, Laudiero (29’st Cerica), Livignani

A disp.: Pellis (GK), Ambrosino, Moretti, Sambucci, Rosati, De Santis

All.: Pasquali

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.