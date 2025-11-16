Lazio Women, Piemonte sul derby: «Partita speciale. Stiamo lavorando duramente e vogliamo la rivincita»

Lazio Women, alla vigilia del derby Piemonte ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Ecco le parole del bomber di Grassadonia

La settimana si accende in casa Lazio Women, dove cresce l’attesa per il derby contro la Roma, valido per la sesta giornata di Serie A Femminile. A presentare la sfida è stata Martina Piemonte, attaccante biancoceleste e uno dei punti di riferimento della squadra, intervenuta ai microfoni ufficiali del club. Le sue parole raccontano uno spogliatoio motivato, consapevole della difficoltà del match ma determinato a trasformare la delusione recente in una spinta positiva.

Piemonte ha innanzitutto ricordato la buona prestazione offerta nell’ultimo impegno, sottolineando come la Lazio Women abbia creduto fino all’ultimo di poter ottenere un risultato migliore. Nonostante la sconfitta fondamentale in Women’s Cup, che è costata l’eliminazione, l’attaccante ha evidenziato il carattere del gruppo: «È stata una partita bella a livello di squadra, tutte abbiamo lottato fino alla fine. Per un attaccante non è sempre semplice, ma con una squadra che gioca così devo essere pronta in ogni istante per aiutare a vincere. È il mio compito e cerco di farlo nel migliore dei modi».

Analizzando l’avvicinamento al derby, Piemonte ha spiegato come la Lazio Women stia preparando la sfida con grande attenzione, seguendo le indicazioni di un allenatore molto esigente e meticoloso: «Stiamo lavorando in ogni dettaglio. Sarà una partita tosta, e come contro il Napoli dovremo restare concentrate fino all’ultimo secondo”. Il gruppo, secondo l’attaccante, ha già dimostrato di sapersi rialzare dopo le cadute, come accaduto anche nella sfida di campionato contro il Milan, trasformando le difficoltà in consapevolezza e crescita.

Il derby di Women’s Cup, perso malamente, ha lasciato il segno e rappresenta una motivazione aggiuntiva: «Quella sconfitta ci ha segnato, ma ogni volta bisogna rialzarsi più forti di prima. Abbiamo una nostra identità e dobbiamo portarla avanti. Per noi sarà anche una questione di orgoglio: daremo tutto per riprenderci ciò che abbiamo lasciato per strada».

Sul piano personale, Martina Piemonte non nasconde l’emozione nel vivere un derby che per intensità e significato va oltre i novanta minuti: «Giocare Roma–Lazio è sempre speciale. Sentire quelle due parole mette già i brividi. Sono carica, non vedo l’ora di scendere in campo e questa volta vogliamo portare a casa il risultato”.

Infine, l’attaccante della Lazio Women ha parlato del suo momento: dopo il rientro dall’Inghilterra ha trovato continuità e sicurezza, merito del lavoro con il mister e del supporto della squadra. «Do tutto in ogni partita, e i risultati arrivano. Ora mi sento davvero a casa».

Il derby è alle porte, e la Lazio Women ci arriva con fame, orgoglio e voglia di riscatto.