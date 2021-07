Lazio Women, Morace indica la via: «Lo spirito è quello giusto!»

Carolina Morace, coach della Lazio Women, ha caricato le sue ragazze, in vista della prossima stagione: il messaggio sui social

Non solo la prima squadra, anche la Lazio Women ha messo in cantiere la prossima stagione. La coach Carolina Morace ha caricato le sue ragazze, lanciando un bel messaggio sul suo profilo Instagram:

«La stagione 2021/22 è ufficialmente iniziata con il ritiro pre-campionato. Un doveroso grazie a giocatrici e membri dello staff che non sono più con noi e che ci hanno permesso di arrivare in Serie A, il loro contributo è stato fondamentale. Benvenuto a chi inizia quest’anno a far parte della Lazio Women, lo spirito è già quello giusto».