Lazio Women, le biancocelesti dovranno aspettare per tornare in campo: ecco il perché. Il motivo riguarda lo stop dei campionati per gli impegni della Nazionale

La Lazio Women dovrà attendere due settimane per ritornare in campo, dopo il tris rifilato al Tavagnacco, ora ci sarà lo stop dei campionati sia di Serie A che di Serie B per gli impegni della Nazionale.

Le Azzurre faranno le prove generali per il Mondiale con l’Arnold Clark Cup, il loro primo avversario sarà il Belgio il 16 febbraio.