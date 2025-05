Lazio Women, l’allenamento di Goldoni per prepararsi alla sfida di domani contro il Sassuolo – VIDEO

Condividi via email

Lazio Women. L’allenamento individuale di Eleonora Goldoni per prepararsi a questo grande finale di stagione con la maglia delle biancocelesti

Giornata di grande intensità in palestra per Eleonora Goldoni della Lazio Women che ha mostrato sui social un video del proprio workout. La calciatrice classe ’96 si è infatti impegnata nella sessione odierna in vista del match con il Sassuolo. Il video: