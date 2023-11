Lazio Women, Grassadonia: «Tre punti importantissimi, promozione? Percorso lungo» Le parole del tecnico biancoceleste

Intervenuto nel post gara di Lazio Women Brescia, Gianluca Grassadonia, ha analizzato la vittoria delle biancocelesti:

PARTITA- «È una partita che temevamo molto, è una squadra di qualità e l’abbiamo visto anche durante la settimana. È una delle squadre secondo me più organizzate, sono tre punti importantissimi ma il percorso è ancora lungo. I margini di miglioramento sono altrettanto enormi, dobbiamo continuare così e giocare sempre con la mentalità giusta. Non è mai facile iniziare dopo la sosta, perché ci sono sempre tanti interrogativi. Abbiamo recuperato qualche calciatrice che ha avuto qualche problemino nelle settimane scorse. Siamo partiti bene nel primo tempo, nei dieci minuti iniziali e poi siamo andati un po’ in difficoltà. Siamo andati più sull’io che sul noi, abbiamo aggiustato qualcosa nel secondo tempo che penso sia stato legittimato e non ci sia stata partita»

PROMOZIONE- «Cosa serve per la promozione? Speriamo che il campionato abbia un esito diverso rispetto allo scorso anno, ce la metteremo tutta per raggiungere l’obiettivo. È un campionato ancora all’inizio, bisogna restare tranquilli, avere equilibrio e lavorare tanto. La squadra lavora molto bene, i margini di miglioramento sono tanti e dobbiamo capire che bisogna farle su quello su cui si lavora in settimana e crescere ogni singola calciatrice per rendere la squadra ancor più forte nel complesso»