Lazio Women, la splendida iniziativa delle ragazze di Grassadonia per regalare un sorriso ai bambini del Gemelli – VIDEO

Lazio Women, le ragazze biancocelesti hanno voluto regalare un sorriso ai bambini del Gemelli in occasione delle feste di Natale

E’ la vigilia di Natale e da sempre questo è un giorno per i bambini speciale e indimenticabile, e cosi lo deve essere per tutti. Lo sa bene la Lazio, con la squadra femminile di mister Grassadonia che ha regalato un momento di gioia e spensieratezza ai piccoli del Gemelli di Roma, con anche qualche dono per rendere ancor più magica questa festività. A riportare il dolce momento, è la biancoceleste Eleonora Goldoni con un bel post social