Lazio Women, definito il futuro di D’Auria: ecco cosa succederà. Tutti i dettagli

Come riporta Juventusnews24, sarebbe previsto un nuovo prestito per Federica D’Auria, giovane difensore della Juventus Women il cui percorso di crescita ha subito una decisa accelerazione in questa stagione in cui la classe 2003 ha giocato con la maglia della Lazio Women.

La giocatrice resterà in biancoceleste anche nella prossima stagione. I due club hanno già l’accordo per il prestito con diritto di riscatto per la Lazio e contro-riscatto in favore della Juve.