 Lazio Women, Grassadonia si avvicina al derby con dubbi di formazione: dovrà fare i conti con assenze pesanti! Le ultime
23 ore ago

Lazio Women, Grassadonia verso il derby tra incertezze e assenze pesanti: i nodi di formazione. Le ultimissime

Il derby della Lazio Women si avvicina: appuntamento fissato per domenica 16 novembre alle 15 al Tre Fontane. Una trasferta complicata per le biancocelesti, che arrivano con il morale risollevato dalla vittoria in extremis contro il Napoli, ma con il ricordo ancora amaro dell’eliminazione subita in Women’s Cup a settembre.

A Formello la squadra continua la preparazione, mentre il tecnico Grassadonia deve fare i conti con diverse assenze pesanti. Non saranno disponibili Zanoli, Connolly e Simonetti, e alla lista si aggiunge Vernis, partita dagli Stati Uniti senza avvisare e mai rientrata. In dubbio anche Le Bihan, giocatrice fondamentale nello scacchiere biancoceleste.

Nei prossimi giorni l’allenatore valuterà le condizioni delle sue calciatrici e scioglierà i dubbi sulla formazione da schierare. La stracittadina ha un valore che va oltre la classifica: la Lazio Women vuole riscattare la sconfitta subita dalle giallorosse in semifinale di Women’s Cup e dimostrare la propria crescita. Lo riporta il Corriere dello Sport.

