Lazio Women, Catini: «Col Napoli sarà una bella partita. Dispiace per Visentin che...»

Lazio Women, sulle frequenze ufficiali, ecco le parole del tecnico Catini in vista della gara contro il Napoli

Mister Catini ha parlato del prossimo impegno contro il Napoli della sua Lazio Women. Ecco le sue parole per le frequenze della radio ufficiale:

NAPOLI – «La partita con il Napoli è importante, loro sono protagonisti del campionato e in casa sono difficili da affrontare soprattutto per l’ambiente, ma ci stiamo preparando nel migliore dei modi. Noi domenica abbiamo subito due reti, stiamo cercando di mantenere bassi i numeri perché alla fine faranno la differenza. Sarà una bella partita. Il Napoli sta facendo il suo come lo stiamo facendo noi. Il campionato è difficile, noi abbiamo faticato col Trento che è terzultimo. Ogni domenica è tosta, nulla è scontato».

VISENTIN – «Non ci sarà ed è un peccato. Non ci sarà anche il capitano del Napoli, sarebbe stato bello vederle duellare. Noi lavoriamo per questo: quando manca una, abbiamo ragazze pronte a prendere il posto».

SQUADRA – «Ringraziamo la società per avere un gruppo variegato capace di affrontare qualsiasi tipo di avversario. Siamo competitivi e abbiamo tanta qualità. Il miglioramento delle singole è agevolato dalla forza del gruppo. Ho alternative molto valide».