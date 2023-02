Lazio Women, Catini: «Bene l’approccio ma possiamo ancora migliorare»

Massimiliano Catini, tecnico della Lazio Women, ha analizzato la vittoria delle sue ragazze sul Tavagnacco: le sue parole

Ai microfoni del sito ufficiale della Lazio, Massimiliano Catini ha analizzato la vittoria della Lazio Women sul Tavagnacco:

«Abbiamo lavorato molto sull’approccio alla gara che nelle ultime due partite ci aveva un po’ penalizzato. Oggi c’è stato qualche miglioramento, ma possiamo fare molto meglio. Ci siamo liberate dalla paura dopo il primo gol e poi le ragazze sono state brave a chiudere le partita. Dobbiamo migliorare soprattutto la consapevolezza che possiamo fare di più perché è nelle nostre potenzialità. Siamo state brave oggi ad adattarci a una difesa a tre per sfruttare la circolazione veloce del pallone dando ampiezza. Se cresciamo sulla velocità del palleggio possiamo sfruttare meglio il discorso dell’ampiezza considerando che abbiamo a disposizione degli esterni difficili da contenere. Abbiamo sempre evitato di appellarci all’alibi delle assenze anche se quando vengono a mancare dei punti di forza la squadre ne risente. Oggi è stata brava Falloni così come chi è subentrato dopo per tamponare queste assenze e mantenere alto il livello della prestazione collettiva. Rispetto a inizio anno abbiamo delle alternative in più soprattutto sugli esterni con Giuliano e, quando avranno recuperato, con Pittaccio e Pezzotti. Sicuramente Moraca ha portato qualità e personalità che oggi si è vista seppur non abbia ancora i novanta minuti nelle gambe. Varriale appena arrivata è stata subito gettata nella mischia, sta crescendo dandoci ritmo e sostanza. Condon forse è l’innesto che sta faticando un po’ di più nell’inserirsi perché sta pagando ritmi e tipo di lavoro a cui non era abituata. Voglio citare anche Eriksen che, a forza di prestazioni, si sta prendendo questa squadra. Anche oggi ci ha offerto tanto sostanza e qualità, oltre al buon lavoro in fase di non possesso. Per preparare il match contro la Ternana sarà fondamentale la seconda settimana che avremo a disposizione perché ritroveremo le varie nazionali. Uno scontro del genere si prepara trasmettendo la giusta tensione, ma con la consapevolezza che questo campionato si deciderà negli scontri diretti. Dovremo arrivare alla sfida con la mentalità giusta, rispettiamo la Ternana ma non abbiamo nulla di meno rispetto a loro. Giocheremo in casa e vorremo mantenere il primo posto».