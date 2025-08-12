Lazio Women, in programma un doppio allenamento congiunto a Formello: tutti i dettagli sull’innovativa seduta di domani

Prosegue senza sosta la preparazione pre-campionato della Lazio Women, che archivia con soddisfazione la convincente vittoria nel test internazionale contro il Burnley. La squadra allenata da Gianluca Grassadonia, dopo aver dimostrato un ottimo stato di forma e una notevole fluidità di manovra contro la formazione inglese, si appresta ora a entrare in una nuova e intensa fase del suo percorso estivo.

L’agenda di domani prevede un’interessante novità sul campo di Formello: un allenamento congiunto che vedrà le biancocelesti misurarsi in un triangolare. Più che una singola amichevole tradizionale, si tratterà infatti di due partite concentrate, da 45 minuti ciascuna, contro avversarie eterogenee. Le aquilotte sfideranno prima la formazione maschile del Trastevere, un test probante dal punto di vista fisico e dell’intensità, utile per alzare ulteriormente il ritmo e la reattività in vista dell’inizio della stagione.

Successivamente, la Lazio Women si confronterà con una squadra dal sapore internazionale, la selezione femminile della University of Wisconsin-Madison. Questa seconda sfida offrirà a mister Grassadonia l’opportunità di valutare le sue giocatrici contro un’interpretazione differente del calcio, caratterizzata dall’atletismo e dall’organizzazione tipiche dello sport collegiale statunitense.

Questo formato atipico permetterà al tecnico di sperimentare diverse soluzioni tattiche, gestire i minuti nelle gambe delle calciatrici e ottenere risposte significative in un pomeriggio di lavoro intenso e stimolante. L’obiettivo è chiaro: continuare a oliare i meccanismi di squadra, integrare i nuovi acquisti e arrivare al primo impegno ufficiale con la massima preparazione fisica e mentale. Dopo l’ottima impressione destata contro il Burnley, la Lazio cerca conferme e alza l’asticella delle sue ambizioni.