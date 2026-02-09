Infortunio Zaccagni, il capitano salterà le sfide contro Bologna e Cagliari! Gli aggiornamenti

Infortunio Zaccagni, il numero 10 salterà la sfida di Coppa Italia contro il Bologna e la trasferta di Cagliari. Gli aggiornamenti

Pessime notizie per la Lazio in vista dei prossimi impegni cruciali tra campionato e Coppa Italia. Come riportato da Tuttomercatoweb, le condizioni di Mattia Zaccagni continuano a destare forte preoccupazione nell’ambiente biancoceleste. Il capitano, fermatosi poco prima del match contro il Genoa, sta affrontando un recupero più lento del previsto.

Allarme rientro per l’infortunio Zaccagni

La lesione al muscolo obliquo dell’addome si è rivelata particolarmente insidiosa. L’esterno salterà certamente il quarto di finale contro il Bologna e la trasferta di Cagliari, con i medici che predicano la massima cautela per evitare pericolose ricadute.

I tempi di recupero

Secondo le ultime indiscrezioni, serviranno almeno altre tre settimane di terapie. L’obiettivo realistico dello staff medico è riavere il numero 10 a pieno regime per la sfida contro il Torino del primo marzo. Tra oggi e domani sono previsti nuovi esami strumentali per monitorare l’evoluzione della lesione, ma la prudenza resta la parola d’ordine.

LEGGI ANCHE: Isaksen: «Siamo delusi per aver perso due punti! Classifica? Dico questo. E sulla Coppa Italia…»

