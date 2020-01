Lazio, Wilson ricorda Chinaglia: «Ha cambiato la nostra tifoseria»

L’ex capitano della Lazio scudettata nel ’74, ricorda il suo grande amico Giorgio Chinaglia, che oggi avrebbe compiuto 73 anni

Oggi Giorgio Chinaglia avrebbe compiuto 73 anni: tra tutti coloro i quali hanno sentito di ricordare il simbolo della Lazio, non poteva mancare il suo capitano durante l’anno dello Scudetto nonché grande amico, Pino Wilson.

Ai microfoni di Radiosei, Wilson ha raccontato: «Ieri abiamo ricordato Mario Facco, oggi Long Jhon avrebbe fatto 73 anni. Sarebbe stata una bella giornata e lo è comunque perchè ci piace ricordarlo con il sorriso. E’ un giorno particolare per noi, per me e Giancarlo (Oddi, ndr), ma vogliamo ricordarlo con la serenità e la gioia che merita. Con lui abbiamo avuto un percorso parallelo che ci ha visto sempre protagonisti. Dopo Piola c’è subito Giorgio, ha dato un volto diverso alla nostra tifoseria. Da lui in poi le cose sono cambiate davvero, è stata una ventata di innovazione, possiamo considerarlo il massimo artefice del nostro scudetto. Per i laziali c’è un epoca ante-Chinaglia e post-Chinaglia, non ci sono dubbi».