Lazio, Wilson: «Non riesco a spiegarmi Berisha. Jony? Ruolo sbagliato…»

Pino Wilson ha parlato del momento in casa Lazio

Pino Wilson, ex capitano della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi sul momento in casa capitolina. Ecco ciò che ha detto.

PARLA WILSON – «Bastos il leader della propria nazionale angolana è anche fisiologico. Emerge perchè non ci sono grandi stelle. Stessa cosa per Berisha nel Kosovo, lì fa bene e corre, qui stenta. Nessuno pretende che debba fare tre partite consecutive al top, basterebbe cogliere l’opportunità ogni tanto. Al di là di quello che è lo spessore tecnico della propria nazionale, mi chiedo perchè fa bene lì e poi stenta anche fisicamente a Roma, tardando anche a volte il rientro. A livello di allenamenti non credo che ci sia molto differenza tra come si prepara in nazionale e quello che avviene a Roma. Jony? Ha un bel piede, tecnicamente è bravo, ma gli mancano proprio le caratteristiche e la mentalità per giocare da quinto. Non può giocare in quel ruolo, gli manca l’adattamento. Lulic, nonostante stia giocando in quel ruolo da anni, ha ancora dei momenti di vuoto. Figuriamoci lo spagnolo che è chiamato a fare una cosa che non ha mai fatto. Se si pensava che potesse fare qualcosa in quel ruolo c’è stato un errore».