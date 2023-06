Lazio, Viviano: «Tare? Non si può dire che non abbia portato risultati» Le parole dell’ex portiere

Intervistato da TvPlay, l’ex portiere Emiliano Viviano ha espresso il suo parere sull’addio di Tare alla Lazio.

LE PAROLE– «Su Tare indipendentemente dalla simpatia o dalla comunicazione visti i risultati il come ha comprato e venduto non deve essere in discussione. La Lazio ha vinto solo meno della Juve con dei budget bassi. Sono arrivati giocatori importanti. Il risultato è più che ottimo. Non si può dire che Tare non abbia portato risultati»