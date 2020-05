Viktorija Mihajloic racconta il papà Sinisa in un libro: «Mi ha sempre dato forza, lo amo»

Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa, è stata ospite a Domenica In su RAI Uno, per presentare il suo libro dedicato al papà

Viktorija Mihalovic in collegamento da casa con Mara Venier a Domenica In, ha presentato il suo libro dedicato al papà, intitolato «Sinisa, mio padre». Ecco le parole della bella ragazza:

«Ci tenevo a dare un’altra visione di lui. Gli altri pensano sia solo un uomo duro, severo, che può mettere in soggezione. Io volevo descriverlo per come è davvero: dolce, sempre presente, generoso. Ha letto già alcune parti del mio libro, mi ha chiamato dicendomi che si è commosso per alcuni passaggi». Si ripercorrono anche i momenti complicati, come la scoperta della malattia: «Lo seppe per prima mia madre, lei lo disse a mia sorella e poi a me. In quel momento ero arrabbiata, non sapevo con chi prendermela. Perché proprio a lui? Ho pensato subito ai miei fratelli, non volevo che provassero il mio stesso dolore. Poi invece mi sono accorto che è stata una fortuna condividere e superare con loro questo periodo. Durante il periodo di quarantena sono diventata la chef di papà, ogni giorno veniva in camera e mi diceva: stasera voglio l’amatriciana, al dente, tanto peperoncino e abbondante. Lo amo, mi ha sempre dato forza. Anche dopo la scoperta della malattia è stato lui a tranquillizzarmi e non il contrario».