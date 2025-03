Lazio Viktoria Plzen, le probabili formazioni della sfida

Lazio Viktoria Plzen, alla vigilia della partita interna di Europa League ecco quali potrebbero essere le possibili scelte di mister Baroni

Finalmente ci siamo dopo la delusione per il pari interno di lunedì sera contro l’Udinese, la Lazio domani torna in campo per riscattarsi e blindare la qualificazione contro il Viktoria Plzen dopo il 2-1 della gara d’andata in Repubblica Ceca. Ma quali potrebbero essere le scelte di mister Baroni in vista della partita con i rossoblu?

Per quanto riguarda Zaccagni, il capitano biancoceleste potrebbe farcela per la gara di coppa e mettersi nel suo ruolo classico. Mentre per l’unica punta Baroni dovrebbe affidarsi invece a Dia che sostituirebbe Castellanos che sta recuperando dal suo infortunio. Queste le possibili scelte del tecnico toscano e di Koubek

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi.