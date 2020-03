Lazio, Vignola: «I biancocelesti sono seriamente candidati per lo Scudetto»

Lazio, l’ex centrovampista juventino, Beniamino Vignola, si è espresso in merito alla corsa scudetto di questa stagione

La lotta Scudetto a tre sta per entrare nel vivo. La Lazio è prima, con due punti di vantaggio sulla Juventus (una partita da recuperare) e otto sull’Inter (due partite da recuperare). Domenica sera in un’Allianz Stadium deserto, si giocherà il Derby d’Italia dal quale uscirà la vera candidata al titolo. In merito a questa esaltante stagione, è intervenuto ai microfoni di TMW, Beniamino Vignola, che ha dichiarato:

«La Lazio è la squadra più pericolosa, è seriamente candidata per lo Scudetto. Magari può avere una rosa meno pronta per lo sprint finale, ma può tenere. Porte chiuse? Ogni giocatore vive in modo personale le partite ma anche nel caso delle porte chiuse poi si estrania dall’ambiente circostante e pensa a giocare. Si può perdere un po’ di emotività e ci può anche».