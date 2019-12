Lazio, Vieri torna sul 5 maggio: «Colpo più duro della mia carriera»

Lazio, Vieri torna sulla sconfitta con la maglia dell’Inter il 5 maggio 2002: il colpo più duro subito in carriera

Una partita che i tifosi dell’Inter non riusciranno mai a dimenticare: 5 maggio 2002, quando la Lazio vinceva in rimonta nell’ultima di campionato, distruggendo i sogni di scudetto dei nerazzurri. In un’intervista a DAZN, anche Christian Vieri dimostra di avere tutto ancora impresso nella mente.

Alla domanda su quale sia stato il colpo più duro subito in carriera, Christian Vieri ha le idee piuttosto chiare. Ci pensa qualche secondo, ma non troppo: «Probabilmente l cinque maggio. Abbiamo perso lo scudetto all’ultima giornata. Penso sia stato il colpo più forte».

Il 5 maggio? Il colpo più duro subito in carriera @vieri_bobo si racconta su DAZN Ring ⚽️🥊#DAZN pic.twitter.com/dUwYlqsVRa

— DAZN Italia (@DAZN_IT) December 4, 2019