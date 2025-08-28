Lazio, preparazione intensa verso il Verona: le ultime su infortuni e formazione

Lazio, preparazione intensa verso il Verona agli ordini di Maurizio Sarri: le ultimissime su infortuni e formazione

La SS Lazio continua il lavoro in vista della sfida di campionato contro il Verona, in programma domenica allo Stadio Olimpico di Roma. Nel pomeriggio, la squadra di Maurizio Sarri – tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato – è tornata ad allenarsi, con sessioni programmate anche per venerdì e sabato, quest’ultima dedicata alla rifinitura.

Situazione infortunati e assenze

L’allenatore biancoceleste dovrà quasi certamente rinunciare ancora a Matías Vecino, centrocampista uruguagio di grande esperienza, che sta recuperando da un problema muscolare. Anche oggi il numero 5 ha lavorato a parte: lo staff medico procede con cautela per evitare ricadute.

Scelte in difesa

Con poche alternative nel reparto arretrato, resta aperto il ballottaggio tra Adam Marušić, laterale montenegrino adattabile a centrale, e Manuel Lazzari, terzino destro dal grande sprint, per completare la linea composta da Mario Gila (spagnolo classe 2000), Frederik Winther Provstgaard (danese, roccioso fisicamente) e Nuno Tavares (portoghese, ex Arsenal), davanti a Ivan Provedel (portiere italiano, miglior estremo difensore della Serie A 2022/23).

Novità a centrocampo

Nel cuore della mediana dovrebbe tornare Nicolò Rovella, giovane regista ex Monza, al posto di Danilo Cataldi, titolare nell’esordio stagionale a Como. Accanto a Mattéo Guendouzi (francese di grande dinamismo), si gioca una maglia da titolare Oussama Belahyane, centrocampista marocchino non convocato dalla nazionale per le gare di settembre. Il principale concorrente resta Fisayo Dele-Bashiru, nigeriano classe 2001 già in evidenza in precampionato.

Tridente offensivo confermato

In attacco, salvo sorprese, Sarri dovrebbe confermare il tridente composto da Matteo Cancellieri (attaccante romano classe 2002), Taty Castellanos (punta argentina) e Mattia Zaccagni (esterno mancino italiano, tra i più incisivi nella scorsa stagione).