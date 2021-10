Maledizione Bentegodi: anche l’ultimo ritiro scattò a Verona

Il Bentegodi porta male alla Lazio, dopo quello che sacatterà a partire da oggi anche l’ultimo ritiro fu dopo un risultato negativo a Verona

Fatal Verona. Come a Bologna la Lazio di Maurizio Sarri, per dirla alla sua maniera, è evaporata in trasferta al Bentegodi contro il Verona e un super Simeone, autore di una tripletta. La società biancoceleste ha quindi poi deciso per il ritiro della squadra a Formello.

Uno stadio che non porta decisamente bene alla Lazio. L’ultima volta che durante la stagione la Lazio andò in ritiro fu il 3 dicembre 2018, più precisamente il giorno dopo il pareggio 1-1 in casa del Chievo. Anche in quel caso fu al Bentegodi la partita che spinse la società a prendere tale decisione.