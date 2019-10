Lazio-Verona a rischio rinvio per la Supercoppa: i dettagli

La data della Supercoppa italiana potrebbe coincidere con la 17esima giornata di Serie A, causando il rinvio di Lazio-Verona

La 32esima edizione della Supercoppa italiana tra la Juventus campione d’Italia e la Lazio vincitrice dell’ultima Coppa Italia si giocherà allo Stadio Internazionale Re Fahd di Riyad in Arabia Saudita. Questo in virtù del contratto, stipulato lo scorso anno dalla Lega Serie A con gli arabi, che prevede tre delle prossime cinque edizioni nel paese saudita. Nonostante non sia ancora arrivata, l’ufficialità sulla data in cui bianconeri e biancocelesti si contenderanno la coppa, approssimativamente si dovrebbe giocare nel weekend tra il 20 e il 22 dicembre, e quindi durante la 17esima giornata di Serie A. Tutto ciò, riporta goal.com, comporterebbe la necessità di rinviare due partite, Sampdoria-Juventus e Lazio-Verona. Il rischio rinvio, infine, si fa ancora più concreto visti gli impegni che precedono il turno di campionato, con i capitolini che dovranno giocare nel posticipo del lunedì contro il Cagliari, negando l’ipotetico anticipo delle due partite nel corso della settimana.