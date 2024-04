Casale : «Pronti per cinque finali, periodo difficile, ma Tudor mi è stato vicino» Le parole del difensore della Lazio

Intervistato per il match program di Lazio-Verona, Nicolò Casale, ha parlato cosi:

VITTORIA JUVENTUS- «Rammarico o orgoglio? Entrambe. C’è sicuramente rammarico per il risultato della gara di andata ma anche orgoglio per aver recuperato una partita difficile, pareggiando i gol presi a Torino, prima di subire, in l’eliminazione, hanno premiato il nostro atteggiamento».

GARE RIMANENTI- «Per noi sono cinque finali, vanno affrontate come fatto martedi contro la Juventus. Dopo una stagione complicata, fatta di alti e bassi, abbiamo la fortuna di poter sistemare la classifica. Ovviamente non dipenderà solo da noi ma cercheremo ugualmente di finire la stagione nel migliore dei modi».

VERONA- «Sono rimasto legato al Verona, ogni volta che posso guardo le sue partite. A gennaio hanno cambiato molto ma sono una squadra solida e forte fisicamente, come dimostrano i tanti duelli vinti. Per questo servirà essere ancora più compatti e incisivi per vincere la partita».

RAPPORTO CON TUDOR- «Ho vissuto dei momenti difficili che fanno parte della carriera di un calciatore, bisogna sempre essere in grado di acquisire gli aspetti positivi per crescere. La nascita di mio figlio e l’arrivo del mister mi hanno dato una carica in più: Tudor ha capito il periodo che ho passato e mi è stato vicino. Ce la sto mettendo tutta per tornare ai livelli dell’anno scorso».

DIFESA LAZIO- «Abbiamo fatto bene in molte partite. Su Mario non ho mai avuto dubbi, è uno dei calciatori più completi in squadra e lo sta dimostrando. Ovviamente i 21 clean sheet dello scorso campionato sono arrivati anche grazie al lavoro di tutti, siamo dei buoni difensori ma si può fare ancora meglio».