Lazio-Verona, le probabili formazioni della sfida di lunedì sera

Lazio Verona, alla vigilia della partita con la squadra di Zanetti queste dovrebbero essere le possibili scelte dei tecnici

Finalmente ci siamo, archiviata la sosta nazionali torna in campo la serie A e la Lazio nel turno che sta per iniziare dovrà vedersela contro il Verona di Zanetti, per confermarsi dopo il buon pari con il Milan. Alla vigilia della gara queste le probabili scelte dei due allenatori

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Gigot, Pellegrini, Vecino, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna, Noslin, Pedro. All.: Baroni.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All.: Zanetti.