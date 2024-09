Lazio Verona, Baroni NON ha mai vinto contro i gialloblu: i PRECEDENTI del tecnico biancoceleste contro la sua ex squadra

Lunedì 16 settembre alle ore 20:45 la Lazio ospiterà il Verona di Paolo Zanetti. Il tecnico biancoceleste Marco Baroni sfiderà il suo passato, dopo aver raggiunto la salvezza proprio con i gialloblu nella scorsa stagione.

Baroni, però, ha già affrontato tre volte il Verona: una con il Benevento e due con il Lecce. In queste tre occasioni l’allenatore della Lazio non ha mai vinto e non è mai riuscito a segnare un gol. Chissà se questa volta riuscirà a sfatare il tabù.