Lazio, attesa per il verdetto: possibile via libera al mercato di gennaio secondo il Messaggero

Lazio, segnali positivi dalla Commissione: il club potrebbe operare liberamente a gennaio. Tutti gli aggiornamenti

Oggi è atteso il verdetto della Commissione governativa che dovrà indicare alla Lazio in che modo potrà muoversi nel mercato di gennaio. Fino a pochi giorni fa l’ipotesi di un mercato libero sembrava irrealizzabile, ma secondo quanto riportato dal Messaggero potrebbe arrivare una sorpresa inattesa.

Le ultime valutazioni, infatti, indicano che il club biancoceleste sarebbe di pochissimo oltre la soglia dell’80% del costo del lavoro allargato, con uno scarto minimo compreso tra lo 0,2 e lo 0,3%. Una differenza così ridotta avrebbe spinto la Commissione a prendere in considerazione un via libera immediato, in attesa della comunicazione ufficiale.

Anche qualora la prima autorizzazione fosse limitata al mercato “a saldo zero”, basterebbe un intervento contenuto da parte di Lotito — meno di un milione di euro, tramite risorse proprie o anticipando il credito Dazn di marzo, come previsto dalle nuove norme Figc — per sbloccare completamente le operazioni. Un via libera pieno avrebbe effetti positivi anche sul fronte rinnovi: la Lazio potrebbe tornare a trattare senza vincoli con i giocatori in scadenza, come Basic e Romagnoli, mentre restano più delicate le situazioni di Gila e Marusic, riducendo comunque il rischio di una smobilitazione nei prossimi mesi.

