Lazio, contro il Venezia nel ricordo di Wilson: le iniziative

La Lazio giocherà nel ricordo di Wilson. Immobile scenderà in campo con la fascia rossa da Capitano, sugli spalti gli eori del ’74

La Lazio celebrerà la memoria di Pino Wilson anche nella gara contro il Venezia. Come riporta il Corriere dello Sport, la società vuole invitare i campioni del ’74: da Oddi e Martini, fino a D’amico e Tripodi. In Tribuna Monte Mario, invece, prenderanno posto la compagna Daniela e i figli James e Gilda.

Prima del calcio di inizio e del minuto di silenzio, sui maxischermi dell’Olimpico saranno proiettate le immagini in bianco e nero che ritraggono il Capitano insieme a Tommaso e Giorgio. Immobile scenderà in campo con la fascia rossa in suo onore e la squadra tutta giocherà con il lutto.