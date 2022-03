Lazio Venezia, Nani ritrova l'Olimpico. L'ultima partita giocata...

Lazio Venezia, Nani ritrova l’Olimpico e i tifosi biancocelesti, ma stavolta in veste di avversario. L’ultima gara al 2018 contro l’Inter

Nani ritrova l’Olimpico e la Lazio, ma stavolta da avversario. L’ultimo ricordo tra le mura dell’impianto romano, purtroppo, non è felice e risale all’incrocio con l’Inter, in quel 20 maggio del 2018, che costò il posto in Champions League.

La Lazio resta comunque un rimpianto per Nani: «Sono arrivato in un gruppo già consolidato quando sono arrivato, c’erano giocatori di grande qualità e ho trovato poco spazio in campo. Mi spiace solo questo perché avrei voluto giocare di più. Avrei potuto fare di più, ma comunque è stata una bella esperienza». Roma e i suoi tifosi, però, hanno lasciato delle emozioni indelebili: «Ho ricordi molto belli della mia stagione in Italia. I tifosi e la gente hanno accolto molto bene me e la mia famiglia, mi piaceva girare per Roma. Il club mi ha trattato molto bene, con tanto rispetto». Aveva dichiarato il giocatore per La Gazzetta dello Sport, appena arrivato tra le fila del Venezia.