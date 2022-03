Lazio Venezia, Marelli: «Zaccagni? Giusto ammonirlo per simulazione»

Luca Marelli, varista di DAZN ed ex arbitro, ha commentato l’episodio che ha portato al giallo per Zaccagni

Luca Marelli, varista di DAZN ed ex arbitro, ha commentato l’episodio che ha portato al giallo per simulazione per Mattia Zaccagni, che dovrà saltare il derby. Le parole dell’ex fischietto.

«In entrambe le circostanze non c’era nulla che portasse al rigore, Manganiello ha giustamente ammonito Zaccagni perché Caldara ha fatto di tutto per evitare il contatto, cercato di più proprio dal giocatore della Lazio».