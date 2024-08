Lazio Venezia, DOPPIO cambio per Baroni: dentro Isaksen e Tchaouna. ESORDIO per il francese

Lazio Venezia, DOPPIO cambio per Baroni: dentro Isaksen e Tchaouna. ESORDIO con la maglia biancoceleste per il francese

Sul risultato di 2-1 per la Lazio contro il Venezia, mister Baroni effettua un doppio cambio per provare ad inserire forze fresche sulle fasce. Infatti, sono usciti Noslin e Zaccagni ed al loro posto sono entrati Isaksen e Tchaouna.

Per quest’ultimo si tratta dell’esordio in partite ufficiali con la maglia biancoceleste. È arrivato in questa sessione estiva di calciomercato dalla Salernitana retrocessa.