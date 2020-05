Velasco: «Arrivò un’offerta dalla Lazio a cui non potevo rifiutare ma non ho rimpianti»

Velasco, oggi direttore tecnico del settore giovanile della Federazione Italiana Pallavolo con un passato anche in biancoceleste

Julio Velasco, a capo del FIPAV, ma con un passato anche nel mondo Lazio, ai tempi di Cragnotti, ha raccontato gli anni vissuti nel calcio a #CasaSkySport. Ecco le sue parole.

«Se mi manca l’adrenalina del campo? Magari tra sei mesi o un anno mi verrà una crisi d’astinenza, ma al momento non mi manca. Di solito, quando volto pagina lo faccio completamente, ora insegno agli altri allenatori e mi sento molto appagato. Volevo anche gestire il mio tempo, e una squadra non lo permette: non sono mai riuscito ad avere una grande vita fuori dal lavoro e volevo più tempo mentalmente. Ora sono molto motivato nel lavorare con i giovani».

LAZIO – «Arrivò un’offerta irrinunciabile da parte della Lazio. Non ho niente da recriminare al calcio: non la farò di nuovo, ma succedesse avrei una maggiore maturità. E’ uno sport conservatore ma sempre di meno, ha la sindrome del monopolio ma nel tempo è cambiato tantissimo. All’Inter la situazione è stata più confusa per il ruolo, andai via quando se ne andò Lippi».