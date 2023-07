Lazio, Under 17: presentata la 31esima Scopigno Cup. I dettagli. Dal 22 al 25 agosto in programma il torneo

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica che presso la Camera dei deputati, e stata presentata la 31ª edizione della Scopigno Cup `Memorial Manlio e Loris Scopigno`. Il comunicato:

COMUNICATO– «Questa mattina, presso la Camera dei deputati, e stata presentata la 31ª edizione della Scopigno Cup `Memorial Manlio e Loris Scopigno`. Il torneo internazionale riservato alla categoria Under 17 è in programma dal 22 al 25 agosto dove ben 16 squadre si contenderanno l`edizione 2023. Tra le compagini presenti i brasiliani della Fluminense, i serbi della Stella Rossa Belgrado, alcune italiane come Salernitana, Reggina, Inter, Monza, Lazio e Roma. Le due squadra capitoline apriranno l`edizione attuale con la partita inaugurale in programma il 22 agosto alle ore 15:30 allo stadio Manlio Scopigno di Rieti, trasmessa in diretta su Rai Sport. Durante la conferenza stampa, il Presidente del Torneo Fabrizio Formichetti e il Ministro dello Sport e Giovani, il Dott. Andrea Abodi, hanno ribadito l`importanza e l`impegno dello sport per la divulgazione dei valori sani, della solidarietà, degli impegni per la sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, i suicidi giovanili o la ricerca sui tumori infantili, tutti argomenti e progetti sposati e trattati nella quattro giorni dalla Scopigno Cup. I futuri campioni di domani devono essere indirizzati sulla giusta strada da seguire nella vita. In conclusione della mattinata, è stato reso noto che il 9 ottobre, presso la sala del Coni, verrà premiato il biancoceleste Ivan Provedel con il premio Felice Pulici come miglior portiere della Serie A 2022/23. Presenti alla conferenza stampa Gabriele Pulici, figlio del portiere della Lazio del `74, e Giancarlo Oddi, vincitore proprio di una della prime edizioni della Scopigno Cup».