Gigot resta alla Lazio? L’estate del verdetto: Gattuso osserva e la difesa attende

Samuel Gigot verrà valutato dal tecnico Gennaro Gattuso durante il ritiro estivo della Lazio! Al vaglio le sue condizioni dopo i due problemi fisici

L’estate del mercato Lazio passerà anche dalle valutazioni su Samuel Gigot, centrale francese classe ’93 che verrà osservato con attenzione da Gennaro Gattuso durante il ritiro. Dopo una stagione complicata, nella quale non è mai riuscito a trovare continuità a causa dei problemi fisici, il difensore avrà l’occasione di dimostrare di poter ancora rappresentare una risorsa concreta per il gruppo biancoceleste.

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Gigot, il peso degli infortuni nella scorsa stagione

Il percorso di Gigot è stato fortemente condizionato prima da un problema al piede e poi dalla lombosciatalgia, situazioni che ne hanno limitato pesantemente l’utilizzo. Proprio per questo, prima di qualsiasi valutazione tecnica definitiva, lo staff dovrà capire quali risposte arriveranno dal campo. La questione principale non riguarda soltanto l’esperienza del giocatore, ma soprattutto la sua tenuta fisica, al momento ancora da verificare con attenzione.

Il profilo di Samuel Gigot potrebbe comunque tornare prezioso in un reparto destinato a possibili cambiamenti. La Lazio, infatti, potrebbe perdere elementi importanti come Mario Gila e Alessio Romagnoli, due situazioni che obbligano il club a non trascurare nessuna soluzione interna. In questo scenario, un difensore esperto, abituato a gestire momenti delicati e duelli fisici, può diventare un’alternativa significativa nelle rotazioni.

Gigot Lazio, la decisione passerà dalle risposte del campo

Tutto, però, dipenderà dal ritiro. Gattuso vorrà capire se Gigot potrà sostenere i carichi di lavoro, reggere l’intensità richiesta e offrire garanzie nel medio periodo. La nuova Lazio ha bisogno di certezze, soprattutto in difesa, e il centrale francese dovrà conquistarsele giorno dopo giorno. Sullo sfondo resta l’interesse mostrato per lui negli scorsi mesi dal Nantes e altre società transalpine!

Il talento e l’esperienza non sono in discussione, ma dopo mesi difficili serviranno segnali chiari: solo così la sua permanenza potrà tornare davvero al centro del progetto biancoceleste.

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