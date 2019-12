Lazio, Under 16: tre biancocelesti chiamati in Nazionale

Lazio, Under 16: nella soddisfazione per Bedini, Rossi e Crespi convocati in Nazionale per il Torneo dei Gironi

Chiamata importante per tre calciatori della selezione Under 16 della Prima Squadra della Capitale. Filippo Bedini, Giordano Rossi e Valerio Crespi sono stati infatti convocati dal Commissario Tecnico della Nazionale italiana di categoria in occasione del Torneo dei Gironi.

I tre tesserati biancocelesti raggiungeranno il Centro Tecnico Federale di Coverciano nella mattinata di martedì prossimo per disputare fino al giovedì successivo le gare previste dalla competizione.